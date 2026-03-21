Dopo la partita tra Milan e Torino, l'allenatore granata Roberto D'Aversa ha commentato a caldo i risultati ottenuti. Ha espresso la convinzione che la squadra avrebbe meritato un esito diverso rispetto a quello finale. Le sue parole sono state rilasciate pochi minuti dopo la conclusione del match, durante un intervento a margine dell'incontro giocato a San Siro.

Terminata la sfida tra Milan e Torino: rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau, ha parlato a 'DAZN' l'allenatore del Torino Roberto D'Aversa. Ecco le sue parole. Sulla partita: "Nel primo tempo avremmo meritato di rientrare nello spogliatoio con un risultato diverso, perché abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol ma è stato bravo Maignan a far si che non accadesse. A inizio secondo tempo siamo andati in difficoltà perché non ci era stato comunicato il cambio modulo del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - D’Aversa dopo Milan-Torino: “Avremmo meritato un risultato finale diverso”

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