Milan-Atalanta | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Nella 36esima giornata di Serie A, il Milan affronta l'Atalanta a San Siro. La partita si svolge domenica 10 maggio e sarà trasmessa sia in diretta televisiva che in streaming. Le formazioni probabili sono state annunciate, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per i tre punti. L'incontro rappresenta uno dei momenti più attesi del weekend calcistico.

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