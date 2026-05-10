Milan-Atalanta | orario probabili formazioni e dove vederla in tv
Nella 36esima giornata di Serie A, il Milan affronta l'Atalanta a San Siro. La partita si svolge domenica 10 maggio e sarà trasmessa sia in diretta televisiva che in streaming. Le formazioni probabili sono state annunciate, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per i tre punti. L'incontro rappresenta uno dei momenti più attesi del weekend calcistico.
(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 10 maggio, il Milan ospita l'Atalanta – in diretta tv e streaming – a San Siro nella 36esima giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta dell'ultimo turno contro il Sassuolo, che si è imposto 2-0 al Mapei Stadium, e si ritrova invischiata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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