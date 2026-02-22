Atalanta-Napoli oggi in TV dove vederla in TV e streaming | orario e probabili formazioni

Atalanta e Napoli scendono in campo oggi alle 15 per la 26ª giornata di Serie A. La partita si può seguire in diretta su DAZN, sia in tv che in streaming. La sfida si svolge all’Atleti Azzurri d’Italia, dove i tifosi assistono a un incontro importante per la corsa europea di entrambe le squadre. Le formazioni si preparano a una battaglia decisiva, con molte speranze di punti in palio.

Atalanta-Napoli è la partita valida per la 26ª giornata di Serie A. Si gioca oggi alle 15, diretta tv e streaming su DAZN. Le ultime news sulle formazioni di Palladino e Conte.

Argomenti discussi: Atalanta-Napoli, le ultime dai campi: Scamacca e Krstovic per un posto. Conte pensa ad Alisson

Marino: "Per l'Atalanta è l'ultima chance Champions. Napoli Non sarà facile" Pierpaolo Marino legge Atalanta-Napoli come un crocevia soprattutto per i nerazzurri. A TuttoMercatoWeb l'ex ds azzurro è chiaro: "Uno scontro diretto soprattutto per l'Atalanta: l'ult

