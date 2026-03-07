Atalanta-Udinese | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, sabato 7 marzo, l'Atalanta affronta l'Udinese nella 28esima giornata di Serie A. La partita si svolge a Bergamo e sarà visibile sia in diretta televisiva che in streaming. Le formazioni probabili sono state annunciate e l’orario di inizio è stato confermato. La sfida si gioca allo stadio cittadino con pubblico e telecamere presenti.

(Adnkronos) – L'Atalanta torna protagonista in Serie A. Oggi, sabato 7 marzo, la Dea ospita l'Udinese – in diretta tv e streaming – nella 28esima giornata di campionato. La squadra di Palladino è reduce dal pareggio per 2-2 nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Lazio, risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno di Bergamo, mentre in campionato è stata sconfitta dal Sassuolo per 2-1 nell'ultimo turno. Quella di Runjaic invece ha battuto 3-0 la Fiorentina in casa. La sfida tra Atalanta e Udinese è in programma oggi, sabato 7 marzo, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Fiorentina-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Leggi anche: Udinese-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Gol PAZZESCHI che non vedremo più Aggiornamenti e contenuti dedicati a Atalanta Udinese orario probabili.... Temi più discussi: Atalanta-Udinese: probabili formazioni e statistiche; Atalanta-Udinese oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere Atalanta-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Il derby e tutte le probabili formazioni della 28^ di A. Atalanta-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv(Adnkronos) – L’Atalanta torna protagonista in Serie A. Oggi, sabato 7 marzo, la Dea ospita l’Udinese – in diretta tv e streaming – nella 28esima giornata di campionato. La squadra di Palladino è redu ... pianetagenoa1893.net Probabili formazioni Atalanta-Udinese: cosa filtra su Samardzic, Scamacca, Krstovic e DavisProbabili formazioni Atalanta Udinese - Nella giornata di sabato 7 marzo, andrà in scena allo stadio di Bergamo la sfida ... fantamaster.it TuttoUdinese.it. Mike Floss · Love Me Not. Match Kit: le curiosità che devi sapere di Atalanta-Udinese Qual è il tuo pronostico #TuttoUdinese #Udinese #Atalanta - facebook.com facebook Calcio: Runjaic, 'l'Udinese ha un gruppo coeso, pronti per l'Atalanta'. Il tecnico: "Dovremo essere aggressivi e bilanciati come all'andata" #ANSA x.com