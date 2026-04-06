McKennie salta Atalanta Juve | era diffidato il giallo rimediato nel primo tempo col Genoa peserà tantissimo L’episodio

Un giocatore della Juventus sarà assente nella prossima partita contro l’Atalanta a causa di un cartellino giallo ricevuto durante la sfida con il Genoa. Era già diffidato e il cartellino nel primo tempo ha comportato la squalifica. L’ammonizione rappresenta un ostacolo importante per la squadra, che dovrà fare a meno di questo centrocampista in occasione dell’incontro successivo.

di Luca Fioretti McKennie ammonito: salta la prossima, il centrocampista prende un pesantissimo cartellino giallo e dovrà saltare la grande sfida con l’Atalanta. La sfida sul campo procede a ritmi elevati, ma al minuto 26 si registra un episodio estremamente negativo per i padroni di casa. Weston McKennie, autore di un avvio assolutamente brillante condito anche da una fondamentale rete, è stato sanzionato dal direttore di gara. Il centrocampista ha commesso un intervento palesemente in ritardo ai danni di Vasquez, costringendo l’arbitro a estrarre un inevitabile cartellino giallo. Una pesante sbavatura che macchia l’ottima prestazione e comporta conseguenze gravi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie salta Atalanta Juve: era diffidato, il giallo rimediato nel primo tempo col Genoa peserà tantissimo. L’episodio Leggi anche: Moviola Inter Juve, i giornali ribaltano La Penna: primo giallo per Kalulu è eccessivo, il secondo è assurdo. Sospetto rigore su McKennie Leggi anche: Inter-Juve, Kalulu espulso nel primo tempo: era fallo su Bastoni? Si parla di: Continassa Juve | bianconeri ancora al lavoro alla Continassa a ranghi ridotti. Juventus, ufficiale: McKennie ha rinnovato fino al 2030Juventus, ufficiale: McKennie ha rinnovato fino al 2030 Con Spalletti è diventato assolutamente centrale nel progetto Juve e la fiducia l'ha guadagnata con le prestazioni, diventando uno degli ... corrieredellosport.it Pagina 1 | Il ritorno di Vlahovic, la staffetta McKennie-David e…: Juve, tutte le opzioni per l’attaccoIl serbo ha messo nel mirino il match con l’Udinese, dove dovrebbe partire dalla panchina. Per averlo al meglio ci sarà da attendere la sosta ... tuttosport.com