Bastoni ammonito salta il Genoa e torna per il Milan | spunta il retroscena al momento del cambio
Bastoni riceve un’ammonizione e salta la prossima partita contro il Genoa. La causa è un fallo durante l’ultimo incontro di campionato. Il difensore si toglie la diffida, ma dovrà osservare un turno di squalifica. Ora si prepara per tornare disponibile in vista del derby contro il Milan. La sua assenza cambia le strategie della squadra nelle prossime gare.
di Stefano Cori Bastoni salterà per squalifica il prossimo turno di campionato contro il Genoa, si toglie la diffida e ci sarà al derby. Alessandro Bastoni reduce da una settimana tutt’altro che facile è sceso in campo quest’oggi al Via del Mare dal primo minuto in un clima ostile. Fischi per lui ad ogni tocco di palla, nonostante ciò ha condotto una partita praticamente perfetta. Il difensore centrale ha rimediato un cartellino giallo all’87’ minuto che gli costerà la squalifica per Inter-Genoa dato che era diffidato. Salvo imprevisti di natura fisica il classe 1999 si è assicurato la presenza nel derby con il Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Elodie salta la sua ospitata al GF: il motivo, spunta un retroscena
Bastoni Inter, i nerazzurri accelerano: Marotta e Ausilio pronti a chiudere! Spunta il retroscenaL'Inter ha deciso di rafforzare la difesa e punta a rinnovare il contratto di Alessandro Bastoni, protagonista di recenti tensioni con altri club.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bastoni può essere squalificato con la prova tv dopo la simulazione in Inter-Juve? La spiegazione; Inter-Juventus, moviola: gara falsata non solo dal rosso a Kalulu, mancano due rigori e Bastoni è stato graziato; Il rosso a Kalulu, la furia di Spalletti e la difesa di Chivu. Bastoni può essere squalificato?; Bufera su Bastoni, Chivu: Nei panni di Kalulu non avrei messo le mani addosso all'avversario da ammonito.
Bastoni travolto da minacce e insulti, ha pensato di dire la sua. Poi, ha cambiato idea. Andrà in NazionaleBastoni il simulatore avrebbe voluto scrivere qualcosa sui social, poi ha desistito. L'Inter è con lui, come dimostrato da Chivu ... ilnapolista.it
Pistocchi: Simulazione di Bastoni già ammonito, La Penna rovina la partitaIl giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato così il clamoroso errore arbitrale a favore dell'Inter contro la Juventus: ... tuttonapoli.net
"Bastoni scende in campo a 6 milioni all'anno per vincere per l'Inter. Ha fatto un buon servizio all'Inter Mi sa di sì... Ha visto uno ammonito e gli si è buttato addosso per fargli prendere la seconda ammonizione. L'ha presa Sì! Ha fatto un buon servizio all'Int - facebook.com facebook
Bastoni (già ammonito) simula sul rosso a Kalulu ed esulta pure: doveva essere espulso lui! VAR a comando e soliti favori. Inutile che tirate fuori il Totonero ogni volta: siete i Padroni della Cupola e la fate sempre franca. Non vi schifate x.com