Bastoni ammonito salta il Genoa e torna per il Milan | spunta il retroscena al momento del cambio

Bastoni riceve un’ammonizione e salta la prossima partita contro il Genoa. La causa è un fallo durante l’ultimo incontro di campionato. Il difensore si toglie la diffida, ma dovrà osservare un turno di squalifica. Ora si prepara per tornare disponibile in vista del derby contro il Milan. La sua assenza cambia le strategie della squadra nelle prossime gare.

di Stefano Cori Bastoni salterà per squalifica il prossimo turno di campionato contro il Genoa, si toglie la diffida e ci sarà al derby. Alessandro Bastoni reduce da una settimana tutt’altro che facile è sceso in campo quest’oggi al Via del Mare dal primo minuto in un clima ostile. Fischi per lui ad ogni tocco di palla, nonostante ciò ha condotto una partita praticamente perfetta. Il difensore centrale ha rimediato un cartellino giallo all’87’ minuto che gli costerà la squalifica per Inter-Genoa dato che era diffidato. Salvo imprevisti di natura fisica il classe 1999 si è assicurato la presenza nel derby con il Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com

Bastoni Inter, i nerazzurri accelerano: Marotta e Ausilio pronti a chiudere! Spunta il retroscena

