Milan-Atalanta le probabili formazioni | Gimenez dal 1' De Ketelaere in panchina
A San Siro si gioca un match importante tra Milan e Atalanta, due squadre coinvolte nella corsa alla qualificazione in Champions League. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, l’allenatore dei rossoneri sta valutando diverse modifiche alla formazione, con Gimenez pronto a partire dall’inizio e De Ketelaere in panchina. La partita si presenta come un banco di prova decisivo per entrambe le squadre in questa fase della stagione.
Sfida pesantissima a San Siro tra Milan e Atalanta nella corsa Champions. Dopo il ko col Sassuolo, Allegri prepara diversi cambi: possibile esclusione eccellente per Leao, con Gimenez e Pulisic favoriti in attacco. A centrocampo Ricci dovrebbe agire in regia con Loftus-Cheek e Rabiot mezzali. Per la Dea, De Ketelaere verso la panchina.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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