Milan-Atalanta le probabili formazioni | Gimenez dal 1' De Ketelaere in panchina

A San Siro si gioca un match importante tra Milan e Atalanta, due squadre coinvolte nella corsa alla qualificazione in Champions League. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, l’allenatore dei rossoneri sta valutando diverse modifiche alla formazione, con Gimenez pronto a partire dall’inizio e De Ketelaere in panchina. La partita si presenta come un banco di prova decisivo per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

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