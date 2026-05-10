Milan-Atalanta le probabili formazioni | Gimenez dal 1' De Ketelaere in panchina

Da gazzetta.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Siro si gioca un match importante tra Milan e Atalanta, due squadre coinvolte nella corsa alla qualificazione in Champions League. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, l’allenatore dei rossoneri sta valutando diverse modifiche alla formazione, con Gimenez pronto a partire dall’inizio e De Ketelaere in panchina. La partita si presenta come un banco di prova decisivo per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

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Sfida pesantissima a San Siro tra Milan e Atalanta nella corsa Champions. Dopo il ko col Sassuolo, Allegri prepara diversi cambi: possibile esclusione eccellente per Leao, con Gimenez e Pulisic favoriti in attacco. A centrocampo Ricci dovrebbe agire in regia con Loftus-Cheek e Rabiot mezzali. Per la Dea, De Ketelaere verso la panchina.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Milan-Atalanta, le probabili formazioni: Gimenez dal 1', De Ketelaere in panchina
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