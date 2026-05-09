Verso Milan-Atalanta probabili formazioni | spazio a Gimenez In difesa torna lui!

In vista della partita tra Milan e Atalanta, si fanno strada alcune possibili scelte di formazione da parte dei tecnici. Per il match, si prevede il ritorno in difesa di un giocatore che aveva già vestito la maglia del club in precedenza. Le decisioni di Allegri e Palladino riguardano anche altri ruoli, con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite ufficiali. La sfida si avvicina e le formazioni sono in fase di definizione.

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Ormai è questione di ore: domani sera, alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro andrà in scena Milan-Atalanta, big match della 36esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026. Con il tifo rossonero che si sta preparando ad una contestazione nei confronti della società e, in particolare, di Giorgio Furlani, Massimiliano Allegri prova a scegliere gli undici uomini che domani sera dovranno conquistare i 3 punti. Dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo, infatti, il diavolo è chiamato ad una reazione: mancano solo 6 punti per la qualificazione matematica in Champions League. Vediamo assieme, dunque, le probabili scelte di Allegri alla vigilia del match: In porta, come sempre, Allegri si affida a Magic Mike Maignan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Milan-Atalanta, probabili formazioni: spazio a Gimenez. In difesa torna lui! ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Verso Milan-Inter, le probabili formazioni: spazio ad Estupinan. In panchina RicciAlla vigilia del match, con diversi calciatori non disponibili, la domanda sorge spontanea: chi scenderà in campo? Ecco le probabili formazioni della... Milan-Parma, probabili formazioni: ballottaggio in difesa. Torna la coppia Leao-Pulisic?Dopo il pareggio contro il Como di Cesc Fabregas, il Milan di Massimiliano Allegri vuole riscattarsi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Milan, le ultime verso l'Atalanta: panchina per Leao. Chance dal 1' per Gimenez e Loftus-Cheek; Milan-Atalanta: probabili formazioni e statistiche; Rivoluzione Milan, Allegri ne cambia 6 rispetto al Sassuolo; Milan-Atalanta: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. Milan-Atalanta, le probabili formazioni: chance per Loftus-Cheek e Gimenez, Leao in panchinaLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Milan-Atalanta (Domenica 10 maggio, ore 20.45, arbitra Zufferli, diretta tv su DAZN): Come arriva il. tuttomercatoweb.com Verso Milan-Atalanta, numeri e statistiche: Diavolo a secco di vittorie nelle ultime cinque sfide in Serie ASarà un finale di stagione ancora tutto da vivere per il Milan di Massimiliano Allegri, impegnato nella propria corsa Champions. milannews.it Milan, Allegri prova l’ennesima rivoluzione Ecco le possibili scelte verso l’Atalanta #milanpress x.com Massimiliano Allegri parla prima della partita con l'Atalanta di mentalità, obiettivi e dell'importanza dei tifosi reddit