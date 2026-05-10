Milan-Atalanta le probabili formazioni | Allegri rilancia Pulisic e Giménez in attacco

Da pianetamilan.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita della 36ª giornata di Serie A, il Milan si prepara ad affrontare l’Atalanta. Nelle probabili formazioni, l’allenatore del Milan ha deciso di schierare Pulisic e Giménez in attacco, rilanciandoli rispetto alle ultime uscite. La partita è stata analizzata in un video di 'GazzettaTV', dove sono state presentate le possibili scelte dei due allenatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ecco, nel video di 'GazzettaTV', le probabili formazioni di Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata di Serie A. Rivoluzione rossonera Ecco, nel video di 'GazzettaTV', le probabili formazioni di Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026. Rivoluzione nella fila dei rossoneri di Massimiliano Allegri: in attacco, per esempio, giocheranno Christian Pulisic e Santiago Giménez, ma ci saranno cambi in ogni reparto del suo 3-5-2. Nella 'Dea', forse in panchina l'ex Charles De Ketelaere .🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan atalanta le probabili formazioni allegri rilancia pulisic e gim233nez in attacco
© Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, le probabili formazioni: Allegri rilancia Pulisic e Giménez in attacco
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Milan-Atalanta, le probabili formazioni: due dubbi per Allegri e una sorpresa in attacco

Leggi anche: Milan-Atalanta, le probabili formazioni: Gimenez dal 1', De Ketelaere in panchina

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web