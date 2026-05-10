Milan-Atalanta le probabili formazioni | Allegri rilancia Pulisic e Giménez in attacco
Nella partita della 36ª giornata di Serie A, il Milan si prepara ad affrontare l’Atalanta. Nelle probabili formazioni, l’allenatore del Milan ha deciso di schierare Pulisic e Giménez in attacco, rilanciandoli rispetto alle ultime uscite. La partita è stata analizzata in un video di 'GazzettaTV', dove sono state presentate le possibili scelte dei due allenatori.
Ecco, nel video di 'GazzettaTV', le probabili formazioni di Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata di Serie A. Rivoluzione rossonera Ecco, nel video di 'GazzettaTV', le probabili formazioni di Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026. Rivoluzione nella fila dei rossoneri di Massimiliano Allegri: in attacco, per esempio, giocheranno Christian Pulisic e Santiago Giménez, ma ci saranno cambi in ogni reparto del suo 3-5-2. Nella 'Dea', forse in panchina l'ex Charles De Ketelaere .🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Notizie correlate
Leggi anche: Milan-Atalanta, le probabili formazioni: due dubbi per Allegri e una sorpresa in attacco
Leggi anche: Milan-Atalanta, le probabili formazioni: Gimenez dal 1', De Ketelaere in panchina