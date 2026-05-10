Milan-Atalanta le probabili formazioni | Allegri rilancia Pulisic e Giménez in attacco

Nella partita della 36ª giornata di Serie A, il Milan si prepara ad affrontare l’Atalanta. Nelle probabili formazioni, l’allenatore del Milan ha deciso di schierare Pulisic e Giménez in attacco, rilanciandoli rispetto alle ultime uscite. La partita è stata analizzata in un video di 'GazzettaTV', dove sono state presentate le possibili scelte dei due allenatori.

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