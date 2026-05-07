Il Milan si prepara ad affrontare l’Atalanta in una partita che segue la sconfitta contro il Sassuolo. La formazione rossonera presenta due dubbi di formazione per l’allenatore, mentre in attacco potrebbe esserci una sorpresa. La sfida si giocherà tra le due squadre che cercano di migliorare la propria posizione in classifica. I dettagli sulle probabili scelte dei tecnici sono stati annunciati nelle ultime ore.

Il Milan ha bisogno di una svolta immediata. I tre punti sono arrivati soltanto in una delle ultime cinque gare e la sfida di domenica sera contro l’Atalanta, in programma alle 20:45 a San Siro per la 36ª giornata di Serie A, diventa decisiva per blindare la qualificazione in Champions League. Servono 6 punti nelle ultime 3 partite. Dopo il passo falso contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri prepara diversi cambi. Dall'altra parte ci sarà l'Atalanta di Raffaele Palladino, reduce da un periodo altalenate con 2 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria nelle ultime cinque gare: esattamente come il Diavolo. L'obiettivo dei nerazzurri resta quello di mantenere il settimo posto in classifica, valido per la qualificazione in Conference League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, le probabili formazioni: due dubbi per Allegri e una sorpresa in attacco

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#Pellegatti sul suo canale YT: “ #Milan-Atalanta non è solo una partita di calcio, ma è la più importante per i prossimi 3/4 anni, pesantissima per il presente e per il futuro. Non sto esagerando. Poi ci sarebbero prove d’appello con Genoa e Cagliari. Non andare x.com