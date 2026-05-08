A poche ore dalla partita tra Milan e Atalanta, si discutono alcune possibili novità nelle scelte di formazione. Tra queste, il centrocampista inglese potrebbe tornare titolare dopo un periodo in panchina. La squadra lavora per definire le strategie e le eventuali rotazioni, con attenzione particolare alla posizione del calciatore. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime ore, in base alle valutazioni dello staff tecnico.

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© Calcionews24.com - Milan, possibile ritorno da titolare per Loftus-Cheek contro l’Atalanta. Le ultime

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