In vista del derby tra Milan e Inter, l’allenatore dei rossoneri ha deciso di schierare Leao in attacco, scegliendo un altro giocatore per affiancarlo. La partita si avvicina e le formazioni ufficiali sono in attesa di essere annunciate, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che potrebbe influenzare il cammino delle rispettive squadre.

Il derby milan-inter si avvicina con l’aspettativa di una sfida capace di indirizzare le sorti della stagione. L’attenzione è?? sulla gestione dell’attacco e sulle ripartenze, con Rafael Leao confermato dall’inizio e un duello aperto per la seconda punta tra Christian Pulisic e Christopher Nkunku. Massimiliano Allegri, stando a quanto riportato, è chiamato a definire l’assetto offensivo ideale per affrontare l’avversario in questa cornice di alta pressione. Nell’analisi della situazione, la scelta riguardo all’attacco risulta decisiva per spezzare la solidità della retroguardia avversaria. Leao è considerato un punto di riferimento affidabile per la profondità e le accelerazioni sulle corsie esterne, con una recente prova di efficacia in trasferta che ha portato al nono centro stagionale nonostante occasioni sciupate. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Milan-Inter, la scelta di Allegri per affiancare Leao in attacco

Leggi anche: Probabili formazioni Milan Inter: ballottaggio in attacco per affiancare Leao. Ecco il prescelto di Allegri

Leggi anche: Milan, emergenza Olimpiadi e rebus attacco: Allegri sceglie la prudenza con Leao e Pulisic

Una raccolta di contenuti su Milan Inter la scelta di Allegri per....

Temi più discussi: Milan-Inter, il derby è una questione di filosofie (e di statistiche); Pulisic o Nkunku dal 1' per Milan-Inter? 2 motivi che portano alla scelta del francese; Addio vecchio San Siro, il futuro è verticale: Scaroni traccia la rotta di Inter e Milan verso il 2031; Quando si gioca Milan-Inter? La data del derby e perché dipende dalla Champions League.

Milan, Pulisic o Nkunku in coppia con Leao nel derby? La scelta di Allegri | OneFootballIn vista dell’attesissimo derby contro l’Inter, le strategie di Massimiliano Allegri sembrano ruotare attorno a un unico diktat tattico: la velocità. Il tecnico livornese è intenzionato a riproporre i ... onefootball.com

Milan Inter, Allegri al lavoro verso il derby: le possibili scelte del tecnico rossonero e la situazione in infermeria. UltimeMilan Inter, Allegri al lavoro verso il derby: le possibili scelte del tecnico rossonero e la situazione in infermeria. Ultime Il conto alla rovescia per il Derby della Madonnina è entrato nel vivo. C ... calcionews24.com

. @PavlovicS_31: “ #Derby Sarà una partita dura, che fa storia a sé: il tipo di sfide che mi piace” - #DerbyMilano #DerbydellaMadonnina #MilanInter @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Pavlovic x.com

Pavlovic carica il Milan e avvisa l’Inter: “Non è favorita, lo scorso anno siamo arrivati ottavi in campionato però i derby li abbiamo spesso vinti”. Siete d’accordo con il difensore rossonero L’intervista completa a Strahinja Pavlovic è online su Gazzetta.it - facebook.com facebook