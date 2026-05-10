Stasera alle 20:45 si gioca a San Siro Milan contro Atalanta, partita valida per la 36ª giornata della Serie A 2025-2026. Si tratta del 150° confronto tra le due squadre nella storia. Negli incontri passati, il bilancio tra le squadre risulta positivo per i rossoneri, anche se negli ultimi anni le prestazioni sono state deludenti. La sfida si inserisce in un campionato molto seguito e atteso dagli appassionati.

Stasera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026. Una gara che i rossoneri di Massimiliano Allegri punteranno a vincere per poter proseguire la loro scalata verso la qualificazione alla Champions League, rallentata dopo gli ultimi risultati negativi. Si tratterà della partita numero 150 tra rossoneri e nerazzurri, tra Divisione Nazionale, Serie A, Serie B e Coppa Italia. I precedenti vedono il Milan in vantaggio con 69 vittorie, quindi 49 pareggi e 31 successi dell'Atalanta. Sono 244 i gol segnati in queste partite dal Diavolo, mentre sono 151 quelli della 'Dea'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, i precedenti: bilancio positivo, ma gli ultimi anni sono un pianto

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Atalanta Vs Ac Milan Serie A 11/12 #1minute

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