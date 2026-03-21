Pronostico Milan-Torino | gli ultimi precedenti parlano chiaro

Sabato alle 18:00 si gioca la partita tra Milan e Torino, valida per la trentesima giornata di Serie A. Le due squadre si affronteranno allo stadio con le probabili formazioni già annunciate e le ultime statistiche a supporto. La partita sarà trasmessa in diretta tv e disponibile in streaming, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire ogni momento dell’incontro.

Milan-Torino è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. L’Inter gli aveva servito un’occasione su un piatto d’argento, non andando oltre un pareggio con l’Atalanta a San Siro, ma il Milan ed il suo tecnico Massimiliano Allegri non hanno saputo approfittarne, cadendo per la prima volta in trasferta in questo campionato. Guarda caso, è stata di nuovo la Lazio, che aveva già castigato all’Olimpico i rossoneri estromettendoli dalla Coppa Italia, a dare un durissimo colpo alle ambizioni scudetto del Diavolo, tornato improvvisamente a credere nel tricolore dopo i tentennamenti della capolista. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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