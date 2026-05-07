Domenica 10 maggio alle 20:45 si disputerà a San Siro la partita tra Milan e Atalanta, valida per la 36esima giornata della Serie A 2025-2026. L’arbitro designato è Luca Zufferli, nato nel 1990 e appartenente alla Sezione A.I.A. di Udine. Questa sarà la quinta volta in cui Zufferli dirige una sfida coinvolgendo il Milan, dopo aver già diretto quattro incontri precedenti con i rossoneri.

Sarà Luca Zufferli, classe 1990, della Sezione A.I.A. di Udine, l'arbitro di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 10 maggio alle ore 20:45. Zufferli incrocerà il Milan, nella sua carriera, per la quinta volta: finora i precedenti sono più o meno bilanciati. Il suo 'score' con il Diavolo, infatti, recita 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il suo esordio con il Milan fu il 27 settembre 2024, a 'San Siro', quando i rossoneri allora allenati da Paulo Fonseca sconfissero per 3-0 il Lecce con i gol di Álvaro Morata, Theo Hernández e Christian Pulisic. Curiosità: la seconda vittoria rossonera con Zufferli arbitro è proprio in un altro Milan-Lecce, quello del 18 gennaio scorso, finito 1-0 per i rossoneri grazie alla rete di Niclas Füllkrug.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, arbitro Zufferli: sono quattro i precedenti con il Diavolo, i risultati

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