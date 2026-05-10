Milan-Atalanta gol annullato a Fullkrug nel finale | cos’è successo
Durante la partita tra Milan e Atalanta, disputata a San Siro nella 36ª giornata di Serie A, è stato annullato un gol a Niclas Fullkrug nel finale. La gara si è svolta domenica 10 maggio e ha visto anche una protesta da parte della Curva Sud, oltre a un episodio arbitrale nel secondo tempo che ha coinvolto l'annullamento della rete.
(Adnkronos) – Gol annullato a Niclas Fullkrug in Milan-Atalanta. Oggi, domenica 10 maggio, i rossoneri hanno sfidato l'Atalanta a San Siro nella 36esima giornata di Serie A, in una partita caratterizzata, oltre che dalla protesta della Curva Sud, anche da un episodio arbitrale nel secondo tempo. Succede tutto all'81', sul punteggio di 3-0 per la Dea.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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