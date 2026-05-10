Milan-Atalanta gol annullato a Fullkrug nel finale | cos’è successo

Durante la partita tra Milan e Atalanta, disputata a San Siro nella 36ª giornata di Serie A, è stato annullato un gol a Niclas Fullkrug nel finale. La gara si è svolta domenica 10 maggio e ha visto anche una protesta da parte della Curva Sud, oltre a un episodio arbitrale nel secondo tempo che ha coinvolto l'annullamento della rete.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui