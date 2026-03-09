Milan-Inter 1-0 caos nel finale | pareggio ‘annullato’ ai nerazzurri poi Dumfries chiede rigore Cos’è successo

Nel match tra Milan e Inter giocato domenica 8 febbraio, i rossoneri hanno vinto 1-0. Nel finale si sono verificati momenti di confusione, con un pareggio dei nerazzurri annullato e Dumfries che ha chiesto un rigore. La partita si è conclusa con alcune contestazioni e discussioni tra le squadre.

(Adnkronos) – Milan-Inter di oggi, domenica 8 febbraio, finisce con il successo dei rossoneri per 1-0 e un po' di polemiche. Il motivo? Un gol nerazzurro in pieno recupero, non convalidato, e un rigore chiesto dall'Inter per un tocco di mano in area di Samuele Ricci. Al 93', il corner di Dimarco pesca Carlos Augusto in area e l'esterno brasiliano trova la deviazione del pari, ma è tutto fermo. Il gioco non era ripreso perché l'arbitro Doveri non aveva fischiato prima del calcio d'angolo. Il direttore di gara ha spiegato così la situazione ai giocatori in campo e il gioco è successivamente ripreso. Poco dopo, Dumfries ha colpito di testa nell'area del Milan e il pallone è finito sulla mano di Ricci, che poi ha liberato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Milan-Inter 1-0, pareggio ‘annullato’ ai nerazzurri nel recupero. Cos’è successo(Adnkronos) – Milan-Inter di oggi, domenica 8 febbraio, finisce con il successo dei rossoneri per 1-0 e un po’ di polemiche.

Milan Genoa 1-1, psicodramma nel finale: Leao agguanta il pareggio al 92? poi Stanciu sbaglia il rigore della vittoria al 98?. Cos’è successo a San Sirodi Redazione JuventusNews24Milan Genoa 1-1, Leao firma il pareggio in extremis ma il Genoa spreca il rigore della vittoria al 98’minuto La...

Contenuti utili per approfondire Milan Inter 1 0 caos nel finale....

Temi più discussi: Verso Milan-Inter: guida completa al derby; Milan-Inter, il Derby in diretta; Milan-Inter, c'è l'arbitro: il derby va a Daniele Doveri; Milan-Inter, arbitra Doveri: è il suo quinto derby di Milano, come sono andati gli altri.

Milan-Inter 1-0, gol e highlights. Decide Estupiñan, Allegri vince il derbyLa squadra di Allegri vince a San Siro e accorcia a 7 punti il ritardo dalla capolista a 10 giornate dalla fine del campionato. Nerazzurri ko dopo 8 successi e 15 gare utili di fila in Serie A. Rosson ... sport.sky.it

Milan-Inter 1-0, le pagelle: Estupinan disegno divino e di Allegri, Chivu deve arrendersiMilan-Inter 1-0, il derby della 28^ giornata della Serie A 2025/26 vede riaprire la corsa per lo Scudetto. A decidere il derby della Madonnina, il gol. tuttomercatoweb.com

SERIE A I Il Milan batte l'Inter 1-0 nella 28esima giornata, decide un gol di Estupinan al 35' CRONACA e FOTO https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/03/08/serie-a-in-campo-milan-inter-0-0-diretta-_1111124f-fa8f-41d1-af1d-712fe532bbae.html - facebook.com facebook

La classifica di Serie A dopo Milan-Inter 1-0 x.com