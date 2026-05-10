Milan-Atalanta formazioni ufficiali | Pulisic va ko sorpresa Allegri a centrocampo!

Le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta sono state annunciate con alcune novità. Il Milan perde Pulisic, che non sarà in campo, mentre l’allenatore dei rossoneri ha deciso di modificare la formazione di tutti i reparti. L’Atalanta si presenta con le proprie scelte ufficiali per la partita che potrebbe risultare decisiva per la qualificazione alla Champions League. La sfida si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre.

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Il Milan torna in campo: tra poche ore (alle 20:45), i rossoneri devono affrontare l'Atalanta in uno scontro importantissimo. Per la squadra di Massimiliano Allegri serve vincere per blindare un posto nella prossima edizione della Champions League. Mancano solo tre partite alla fine del campionato (le prossime due contro Genoa e Cagliari) e il Diavolo non può più permettersi passi falsi dopo la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. C'è solo la vittoria come risultato possibile. All'andata terminò sul punteggio di 1-1 con il gol di Ricci per i rossoneri. In campo, per l'ultima volta da titolare in stagione, Santiago Giménez.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, formazioni ufficiali: Pulisic va k.o., sorpresa Allegri a centrocampo! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Milan-Atalanta, le probabili formazioni: Allegri rilancia Pulisic e Giménez in attaccoEcco, nel video di 'GazzettaTV', le probabili formazioni di Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata di Serie A. Verona-Milan, le formazioni ufficiali: tre rientri importanti e una sorpresa per AllegriTra poco, alle ore 15:00, allo stadio 'Bentegodi' di Verona, si affronteranno, per la 33^ giornata della Serie A 2025-2026, l'Hellas Verona di Paolo... Argomenti più discussi: Milan-Atalanta: probabili formazioni e statistiche; Milan-Atalanta: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Milan, la probabile formazione contro l'Atalanta: chance per Ricci e Loftus-Cheek in mezzo; Rivoluzione Milan, Allegri ne cambia 6 rispetto al Sassuolo.