Verona-Milan le formazioni ufficiali | tre rientri importanti e una sorpresa per Allegri

Alle ore 20:45 si affrontano Verona e Milan nella 33ª giornata di Serie A 2025-2026. Sono tre i giocatori che rientrano in squadra dopo infortuni o squalifiche, mentre per l’allenatore rossonero c’è una sorpresa nelle scelte di formazione. Le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima del calcio d’inizio, segnalando alcune variazioni rispetto alle ultime partite. La sfida si gioca allo stadio della squadra di casa.

Tra poco, alle ore 15:00, allo stadio 'Bentegodi' di Verona, si affronteranno, per la 33^ giornata della Serie A 2025-2026, l'Hellas Verona di Paolo Sammarco e il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri, reduci dal k.o. interno contro l'Udinese, non potranno sbagliare: l'Inter, che ha liquidato 3-0 il Cagliari, è scappata via (+15) per lo Scudetto, ma il Napoli, sconfitto in casa 0-2 dalla Lazio, si è fermato di nuovo. Il secondo posto in classifica, pertanto, per il Diavolo dista soltanto 3 punti. Vincere, per il Milan, vorrebbe dire allungare in classifica sulle rivali potenzialmente insidiose nella lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verona-Milan, le formazioni ufficiali: tre rientri importanti e una sorpresa per Allegri Milan Verona 3-0: NKUNKU SHOW, chiedete scusa ad Allegri Notizie correlate Verona-Milan, Allegri torna all’antico: rossoneri con il 3-5-2. Tre rientri in squadraDomenica 19 aprile, alle ore 15:00, il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena allo stadio 'Bentegodi' per affrontare i padroni di casa... Milan-Como, le formazioni ufficiali: Allegri stravolge il centrocampo. Sorpresa in attaccoSono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Hellas Verona - Milan, le probabili formazioni. Speranze salvezza? Nel finale di stagione succede spesso di tutto; Verona-Milan: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Verona-Milan, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Probabile Formazione - 33° Giornata. Verona-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie ANel match della domenica alle 15, il Milan è in trasferta a Verona. Sammarco davanti schiera la coppia Orban-Bowie. Dopo il 4-3-3 visto nel ko con l’Udinese, Allegri torna invece al 3-5-2. A destra ... sport.sky.it Verona-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 15La diretta live di Verona-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Match Preview Hellas Verona-Milan, pronti a spingere i rossoneri: leggi la presentazione x.com Questi gli ultimi 5 precedenti tra #Milan e Verona: 5 vittorie su 5 L'ultima volta che i rossoneri non hanno vinto con gli scaligeri risale al 2020, mentre l'ultima sconfitta risale al 17 dicembre del 2017... Riusciremo finalmente a tornare a vincere e convincere - facebook.com facebook