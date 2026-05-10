Milan-Atalanta 0-1 | Ederson porta in vantaggio la Dea dopo pochi minuti
Nella partita tra Milan e Atalanta, l'Atalanta ha segnato il gol decisivo pochi minuti dopo l'inizio, portandosi in vantaggio. Il gol è stato realizzato da Ederson. La partita si è svolta con il Milan che ha cercato di recuperare, ma l'Atalanta è riuscita a mantenere il risultato fino alla fine. Al momento non ci sono altre variazioni sul risultato.
Il Diavolo è sotto a San Siro. Il gol di Ederson sblocca la sfida tra Milan e Atalanta, valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 20252026. Di seguito, il racconto della rete del brasiliano. Ederson porta in vantaggio l'Atalanta al 5' minuto nel match di Serie A contro il Milan. La gara a San Siro si fa in salita, i rossoneri sono subito costretti ad inseguire. Dopo alcune proteste per un presunto tocco di braccio in area di rigore, il pallone è finito sui piedi del centrocampista brasiliano. Dopo un primo controllo che gli ha permesso di aprirsi lo spazio per calciare, ha preso la mira e ha aperto il piattone sul secondo palo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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