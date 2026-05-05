Atalanta idea Keita se parte Ederson
Il campionato del Parma sta attirando l’attenzione con tre partite ancora da giocare, e la squadra di Carlos Cuesta ha messo in mostra diversi giocatori di rilievo. Nel frattempo, si valutano possibili mosse di mercato, tra cui l’ipotesi di un trasferimento di Keita nel caso in cui si concretizzasse la partenza di Ederson. La situazione rimane in evoluzione, con discussioni in corso tra le parti interessate.
Il bel campionato del Parma non è passato inosservato. Con tre giornate ancora da disputare, la formazione di Carlos Cuesta ha messo in vetrina diversi pezzi pregiati della sua argenteria. Come Mandela Keita, centrocampista belga arrivato dall'Anversa nell'estate del 2024 per 13 milioni di euro.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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