Atalanta idea Keita se parte Ederson

Il campionato del Parma sta attirando l’attenzione con tre partite ancora da giocare, e la squadra di Carlos Cuesta ha messo in mostra diversi giocatori di rilievo. Nel frattempo, si valutano possibili mosse di mercato, tra cui l’ipotesi di un trasferimento di Keita nel caso in cui si concretizzasse la partenza di Ederson. La situazione rimane in evoluzione, con discussioni in corso tra le parti interessate.