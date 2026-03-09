Inter Atalanta gli infortunati della squadra di Palladino | De Ketelaere e Raspadori ancora fermi ai box Su Scalvini invece…

Nella sfida tra Inter e Atalanta, l’allenatore della squadra bergamasca ha segnalato che De Ketelaere e Raspadori sono ancora infortunati e non saranno disponibili per la partita di San Siro. Per quanto riguarda Scalvini, invece, ci sono aggiornamenti diversi rispetto agli altri due giocatori. La situazione degli infortunati sarà determinante nella formazione che scenderà in campo.

Inter News 24 Inter Atalanta, Palladino fa la conta degli infortunati in vista della sfida contro i nerazzurri: ecco chi mancherà a San Siro. Nonostante la bruciante sconfitta nella stracittadina, l'Inter di Cristian Chivu deve guardare avanti: il tesoretto di 7 punti sul Milan resta un margine rassicurante, a patto di ripartire subito. L'occasione del riscatto arriverà sabato alle 15 a San Siro contro l' Atalanta, una sfida che si preannuncia complessa ma condizionata dagli impegni europei della Dea. La squadra di Raffaele Palladino, infatti, è attesa domani dall'andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco, un match che potrebbe prosciugare energie preziose in vista della trasferta milanese.