Questa sera alle 20:45 il Milan scenderà in campo contro l'Atalanta a San Siro, nella 36ª giornata di Serie A. La squadra rossonera indosserà la terza maglia gialla, una delle divise ufficiali della stagione 2025-2026. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le formazioni, che cercano punti fondamentali in campionato. Sono stati già disputati alcuni incontri stagionali tra queste due squadre, con precedenti che si sono verificati in diverse occasioni.

Il Milan, dunque, scenderà in campo con il 'Third Kit'. Quello di colore giallo con i bordi verdi, che tanto è piaciuto ai tifosi rossoneri in questa stagione (è stata una delle maglie più vendute) con tutta probabilità per l'ultima volta. Per Milan-Cagliari, ultima partita casalinga dell'annata, è presumibile - infatti - che il Diavolo presenterà la nuova prima maglia per la stagione 2026-2027, le cui immagini 'rubate' circolano da tempo in rete. La maglia gialla, per il Milan, rappresenta un vero e proprio portafortuna: in campionato, finora, l'ha indossata 6 volte e lo 'score' recita 5 vittorie e un pareggio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, Diavolo in campo con la terza maglia: ecco i precedenti stagionali

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