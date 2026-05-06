Domenica 10 maggio, si terrà la partita tra Milan e Atalanta con l’arbitro Luca Zufferli, nato nel 1990 e appartenente alla Sezione A.I.A. di Udine. Zufferli ha già diretto incontri tra le due squadre in passato. Alla partita ci sarà anche il VAR, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sugli ufficiali che lo gestiranno.

Sarà Luca Zufferli, classe 1990, della sezione A.I.A. di Udine, a dirigere Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 10 maggio 2026, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. L'arbitro Zufferli sarà coadiuvato dagli assistenti Pietro Dei Giudici e Christian Rossi. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i nerazzurri di Raffaele Palladino, invece, sarà Francesco Fourneau. Infine, al V.A.R., per Milan-Atalanta, designato Aleandro Di Paolo, che sarà assistito nel suo compito da Maurizio Mariani. Finora Zufferli ha incontrato il Milan per 4 volte nella sua carriera, con uno 'score' di 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, arbitro Zufferli: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR

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