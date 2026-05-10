Milan-Atalanta di Serie A | la partita di ‘San Siro’ in diretta | LIVE News
Alle ore 20:45 si giocherà la partita tra Milan e Atalanta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. La sfida si svolge nel campionato di Serie A e sarà trasmessa in diretta. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo per affrontarsi in questa partita della 20ª giornata. La partita sarà visibile sugli schermi televisivi e online, con aggiornamenti in tempo reale.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; R. Leão, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Fofana, Jashari, Estupiñán, Nkunku, Füllkrug. Allenatore: Allegri. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien (Djimsiti), Ahanor; Bellanova, Éderson, Pašalic (de Roon), Zappacosta; Samardzic (De Ketelaere), Raspadori; Scamacca (Krstovic). A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Kossounou, Djimsiti (Hien), Kolašinac, Zalewski, de Roon (Pašalic), Musah, Bakker, De Ketelaere (Samardzic), K. Sulemana, Krstovic (Scamacca). Allenatore: Palladino. MILAN, LE TOP NEWS DELLA MATTINA: PULISIC OUT, ALLEGRI A RISCHIO.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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