Milan-Atalanta di Serie A 1-3 | i rossoneri accorciano con Pavlovic | LIVE News
Alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro si gioca Milan-Atalanta, match valido per la Serie A. I rossoneri sono reduci da una partita in cui Pavlovic ha segnato un gol, permettendo loro di accorciare le distanze. La gara è seguita con attenzione dai tifosi e dagli addetti ai lavori, con entrambe le squadre che puntano a ottenere i tre punti.
Alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro', si disputerà Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026: ecco il nostro LIVE testuale della gara dei rossoneri di Massimiliano Allegri verso la Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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