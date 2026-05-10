Milan-Atalanta di Serie A 1-3 | i rossoneri accorciano con Pavlovic | LIVE News

Alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro si gioca Milan-Atalanta, match valido per la Serie A. I rossoneri sono reduci da una partita in cui Pavlovic ha segnato un gol, permettendo loro di accorciare le distanze. La gara è seguita con attenzione dai tifosi e dagli addetti ai lavori, con entrambe le squadre che puntano a ottenere i tre punti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui