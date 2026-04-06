Napoli-Milan di Serie A 0-0 | Pavlovic sfiora la rete | LIVE News

Alle 20:45 al stadio Maradona si gioca Napoli-Milan, partita valida per la 31ª giornata di Serie A. I giocatori sono entrati in campo e la gara è iniziata. Durante il primo tempo, Pavlovic ha avuto un'occasione per segnare ma non è riuscito a trovare la porta. La partita si sta svolgendo senza reti, con entrambe le squadre che si contendono il risultato.