Napoli-Milan di Serie A 0-0 | Pavlovic sfiora la rete | LIVE News
Alle 20:45 al stadio Maradona si gioca Napoli-Milan, partita valida per la 31ª giornata di Serie A. I giocatori sono entrati in campo e la gara è iniziata. Durante il primo tempo, Pavlovic ha avuto un'occasione per segnare ma non è riuscito a trovare la porta. La partita si sta svolgendo senza reti, con entrambe le squadre che si contendono il risultato.
Su cross di Rabiot dalla sinistra, Nkunku fa sponda per Fofana che prova il tiro, ma Milinkovic para tutto senza problemi Sono da poco ufficiali le formazioni di Napoli-Milan: ecco le scelte definitive dei due allenatori, Antonio Conte e Massimiliano Allegri. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Oliveira; Gutiérrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. A disposizione: Meret, Contini, Beukema, Mazzocchi, Gilmour, Elmas, Alisson, Politano. Allenatore: Conte. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Füllkrug. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, R. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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