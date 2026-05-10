Milan-Atalanta di Serie A 0-2 | via al secondo tempo | LIVE News

Da pianetamilan.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 20:45 si gioca allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro la partita tra Milan e Atalanta. La sfida di Serie A è iniziata nel secondo tempo, con il risultato attuale di 0-2 in favore dell’Atalanta. La partita si svolge senza pubblico presente in tribuna. I giocatori sono in campo per la seconda frazione, dopo il primo tempo terminato con il punteggio di partenza invariato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro', si disputerà Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026: ecco il nostro LIVE testuale della gara dei rossoneri di Massimiliano Allegri verso la Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan atalanta di serie a 0 2 via al secondo tempo live news
© Pianetamilan.it - Milan-Atalanta di Serie A 0-2: via al secondo tempo | LIVE News
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Benfica-Real Madrid 4-2: gol e highlights | Champions League

Video Benfica-Real Madrid 4-2: gol e highlights | Champions League

Notizie correlate

Primavera 1, Milan-Atalanta 0-0: via al secondo tempo | LIVE NewsIl Milan Primavera di Giovanni Renna torna finalmente in campo: Nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, alle ore 17:00, i rossoneri scenderanno in...

Leggi anche: Verona-Milan di Serie A 0-1: via al secondo tempo! | LIVE News

Argomenti più discussi: Milan-Atalanta oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Milan-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A; Milan-Atalanta: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Milan-Atalanta pronostico risultato IA 35ª giornata Serie A.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web