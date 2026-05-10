Milan-Atalanta di Serie A 0-2 | via al secondo tempo | LIVE News

Alle ore 20:45 si gioca allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro la partita tra Milan e Atalanta. La sfida di Serie A è iniziata nel secondo tempo, con il risultato attuale di 0-2 in favore dell’Atalanta. La partita si svolge senza pubblico presente in tribuna. I giocatori sono in campo per la seconda frazione, dopo il primo tempo terminato con il punteggio di partenza invariato.

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