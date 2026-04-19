Verona-Milan di Serie A 0-1 | via al secondo tempo! | LIVE News

Alle 15:00 allo stadio 'Bentegodi' di Verona è iniziata la partita tra Verona e Milan, valida per la 33ª giornata di Serie A. Il match si è aperto con le due squadre pronte a contendersi i tre punti, con il Milan che ha ottenuto un vantaggio di 1-0 nel secondo tempo. La partita è stata seguita in diretta e si sta giocando senza interruzioni.

Il Milan, passato in vantaggio con Rabiot, torna negli spogliatoi. Partita abbastanza sterile e ferma, con tanto possesso palla ma poche e vere azioni interessanti Su assist di Leao, Adrien Rabiot avanza e, con un sinistro diagonale, manda il pallone in rete portando i rossoneri in vantaggio: 0-1 al Bentegosi! Ci prova il Milan con una punizione da posizione centrale: Bartesaghi tira di potenza ma il pallone va a finire alto sopra la traversa Ci prova subito il Milan, con una sponda di Rabiot per Pulisic che passa a Leao, a tu per tu con Montipò, con quest'ultimo che però si tuffa e para tutto. VERONA (3-4-2-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bradaric; Belghali, Bernède; Orban.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verona-Milan di Serie A 0-1: via al secondo tempo! | LIVE News Cremonese-Milan 0-2: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Leggi anche: Pisa-Milan di Serie A 0-1: via al secondo tempo | LIVE News Leggi anche: Roma-Milan di Serie A 0-0: inizia ora il secondo tempo | LIVE News Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Verona-Milan, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Hellas Verona - Milan in Diretta Streaming | DAZN IT; Hellas Verona - Milan, le probabili formazioni. Speranze salvezza? Nel finale di stagione succede spesso di tutto; Serie A Enilive 2025/26 | Pre-partita di #VeronaMilan: vendita biglietti e ritiro tessere 'Non vi lasceremo mai'. Verona Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AVerona Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma oggi, domenica 19 aprile 2026, alle ore 15 ... tpi.it Verona-Milan 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Rabiot, via secondo tempoLa diretta live di Verona-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Brutto episodio nella seconda metà di Verona-#Milan: i tifosi del Verona fischiano ripetutamente il portierone francese, già da suo ingresso in campo Oltre a lui, fischi riservati anche a Leao in occasione del gol di Rabiot e del suo cambio... Avvisata la proc - facebook.com facebook #VeronaMilan diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE x.com