Primavera 1 Milan-Atalanta 0-0 | via al secondo tempo | LIVE News
Il Milan Primavera affronta l'Atalanta in una partita valida per il campionato Primavera 1, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0 all'inizio del secondo tempo. La squadra di Giovanni Renna è tornata in campo dopo una pausa, cercando di sbloccare il risultato contro la formazione bergamasca. La partita prosegue senza reti, con le due squadre impegnate a creare occasioni per sbloccare il punteggio.
Il Milan Primavera di Giovanni Renna torna finalmente in campo: Nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, alle ore 17:00, i rossoneri scenderanno in campo tra le mura casalinghe contro l'Atalanta. Un appuntamento davvero importante per il diavolo, valido per la 33esima giornata di campionato. Dopo il match convincente contro il Lecce, terminato 2-0, il Milan vuole continuare con una striscia positiva: in classifica, il diavolo si trova al 13esimo posto con 42 punti, a 7 lunghezze dal sesto posto occupato dai nerazzurri, l'ultima posizione utile per il Playoff. Segui con noi la LIVE della partita! MILAN PRIMAVERA: Bouyer; Colombo, Cullotta, Cisse, Perera; Plazzotta, Sala, Mancioppi; Scotti, Domnitei, Borsani.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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