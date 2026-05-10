Milan-Atalanta di Serie A 0-0 | via al match! | LIVE News

Alle ore 20:45 si è disputata la partita tra Milan e Atalanta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. La gara, valevole per la Serie A, si è conclusa con un risultato di 0-0. Entrambe le squadre hanno affrontato il match senza segnare, e l'incontro si è svolto senza ulteriori eventi di rilievo segnalati.

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