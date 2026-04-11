Milan-Udinese di Serie A in diretta 0-0 | via al match! | LIVE News
Alle ore 18:00 si gioca Milan-Udinese allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. La partita inizia con il punteggio di 0-0, senza reti segnate finora. Entrambe le squadre sono in campo per affrontarsi in questa gara di Serie A. La sfida prosegue con le squadre che cercano di sbloccare il risultato. La partita si svolge sotto gli occhi di un pubblico presente allo stadio.
MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leão, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; Estupiñan, Gabbia, Odogu, Tomori; Fofana, Jashari, Loftus-Cheek; Füllkrug, Gimenez, Nkunku. All.: Allegri. UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Padelli, Sava; Arizala, Bertola, Mlacic; Camara, Miller, Piotrowski, Zarraga; Bayo, Buksa, Gueye. All.: Runjaic. CIOFFI: "UDINESE IL PEGGIOR AVVERSARIO PER IL MILAN IN QUESTO MOMENTO. MA SONO CONVINTO CHE." Gabriele Cioffi, ex allenatore dell'Udinese, ha parlato della sfida di oggi pomeriggio a 'San Siro' contro il Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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