Milan-Juventus di Serie A 0-0 | via al match San Siro di fuoco | LIVE News

Alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, si è disputato il match di Serie A tra Milan e Juventus, terminato con un risultato di 0-0. La partita ha visto le squadre affrontarsi in una gara intensa, con numerose occasioni da entrambe le parti. I tifosi presenti hanno assistito a un incontro combattuto e ricco di adrenalina, senza però che nessuna delle due squadre riuscisse a trovare la rete.

Coreografia alquanto polemica quella fatta dai tifosi del Milan: contestato il prezzo dei biglietti al secondo anello blu. La redazione di Pianeta Milan tiene a ricordare che: qui ci sarà la cronaca Live testuale. Sul nostro canale YouTube e Facebook i sarà la Live Reaction con i Blackdevils MILAN 3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, David, Boga. In attesa del fischio d'inizio, vogliamo ricordare alcune statistiche del match. Quello di stasera sarà il 230esimo confronto tra le due squadre: il bilancio, però, sorride ai bianconeri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Juventus di Serie A 0-0: via al match, San Siro di fuoco | LIVE News Notizie correlate Milan-Como di Serie A 1-1: termina in pareggio il match di San Siro | LIVE NewsLa riprende Rafael Leao! Il portoghese riceve palla e, fuori dall'area, scavalca il portiere mandandola in rete Grandissimo erroraccio di Mike... Milan-Juventus di Serie A: la partita di ‘San Siro’ in diretta | LIVE NewsSiamo in attesa delle formazioni ufficiali di Milan-Juventus, partita della 34esima giornata di Serie A. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Milan-Juventus; Milan-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Milan-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A; Allegri: Milan-Juve non è una partita snodo, mancano 7 punti per la Champions Serie A Enilive. Milan-Juventus 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Allegri e Spalletti si sfidano a San SiroLa diretta live di Milan-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Milan-Juventus, il risultato in diretta LIVESolo l'Inter (35) ha ottenuto più successi in casa del Milan rispetto alla Juventus (25) nella storia della Serie A a girone unico. In aggiunta, bianconeri (107) e nerazzurri (124) sono le sole due ... sport.sky.it Juventus News 24. . È il giorno di #MilanJuve @baridonmarco vi porta a San Siro per l’avvicinamento a questo big match Quanto finirà e chi sarà il vostro MVP #Juventusnews24 - facebook.com facebook •È il giorno di Milan-Juventus! Una sfida che sa di storia. E che può essere pesantissima in ottica Champions! Come finisce stasera a San Siro #Milan #Juventus #SerieA #UCL x.com