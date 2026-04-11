L’allenatore del Milan ha parlato alla vigilia della partita contro l’Udinese, che si giocherà alla 32esima giornata di Serie A. Ha sottolineato la forza fisica dell’avversario e invitato la squadra a affrontare il momento di difficoltà senza lasciarsi prendere dal panico. La conferenza si è tenuta a Milanello, poche ore prima del match.

In fin dei conti, c'è ancora un posto nella prossima edizione della Champions League da blindare il prima possibile. Allegri, però, alla vigilia della gara contro i coriacei friulani di Kosta Runjaic, ha avvertito tutti delle insidie che il Diavolo si ritroverà costretto a fronteggiare. «Sarà una partita complicata: l’Udinese è una squadra fisica, che sa ripartirti addosso e occupa il campo in modo devastante. In attacco ha giocatori tecnici e veloci, bisognerà stare molto attenti alle ripartenze». Peccato che il duplice passo falso allo stadio 'Olimpico' e al 'Maradona' abbia parzialmente compromesso una stagione fin qui molto buona. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri avverte il Milan: “Udinese squadra fisica, affrontiamo il momento di difficoltà senza panico”

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