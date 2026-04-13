Andrea Marinozzi, giornalista, si esprime sulla situazione di Jonathan David e Openda nel contesto calcistico. Secondo lui, è meglio aspettare prima di prendere decisioni relative a David, ritenendo premature eventuali mosse. Per quanto riguarda Openda, invece, le sue opinioni sono differenti. La discussione riguarda le strategie di mercato e le valutazioni sui giocatori, senza che siano stati ancora prese decisioni definitive.

di Angelo Ciarletta Andrea Marinozzi difende Jonathan David, consigliando alla Juve di aspettarlo. Su Openda invece l’opinione del giornalista è ben diversa. Andrea Marinozzi ha parlato a Dazn dell’attacco della Juventus, facendo il punto su David e Openda. Di seguito le sue dichiarazioni.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! LE PAROLE DI MARINOZZI – « Serve tempo per un allenatore ma anche per i giocatori. Per questo io dico David. Era successo lo stesso con Dzeko alla Roma, anche David va aspettato. È passato da essere stelle di una squadra al Lille, a riserva alla Juve, in un campionato diverso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marinozzi difende David: «Va aspettato, darlo via ora sarebbe affrettato. Su Openda invece penso questo»

Ravanelli rivela: «Vlahovic può stare nella Juve, ma non può giocare con Kolo Muani. Su Openda e David penso questo»di Redazione JuventusNews24Fabrizio Ravanelli ha parlato della Juventus e dell’attacco bianconero, facendo il punto della situazione.

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