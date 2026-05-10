Milan-Atalanta a San Siro | la metro chiude prima bus e tram cambiano percorso La guida
Stasera alle 20.45 si tiene a San Siro il match tra Milan e Atalanta. Per l’evento, la metro chiuderà prima del normale e alcuni bus e tram modificheranno i loro percorsi. La partita si svolge nel rispetto dell’orario stabilito e le modifiche ai mezzi pubblici sono state comunicate in anticipo per permettere agli spettatori di organizzarsi.
Si gioca stasera, domenica 10 maggio, a San Siro il match Milan-Atalanta. L'appuntamento è alle 20.45. Per l'occasione Atm ha provveduto a modificare la circolazione di alcune linee di superficie che cambieranno servizio prima, durante e dopo la partita per evitare congestioni nel traffico.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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