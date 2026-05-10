Milan-Atalanta a San Siro | la metro chiude prima bus e tram cambiano percorso La guida

Stasera alle 20.45 si tiene a San Siro il match tra Milan e Atalanta. Per l’evento, la metro chiuderà prima del normale e alcuni bus e tram modificheranno i loro percorsi. La partita si svolge nel rispetto dell’orario stabilito e le modifiche ai mezzi pubblici sono state comunicate in anticipo per permettere agli spettatori di organizzarsi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui