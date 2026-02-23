Milan Loftus-Cheek sui social dopo l’operazione | Il peggio è alle spalle Grazie a voi tifosi

Ruben Loftus-Cheek ha condiviso sui social la sua esperienza dopo l’intervento subito a causa di un infortunio durante la partita contro il Parma. Ha scritto che l’intervento ha segnato una fase difficile, ma ora si sente più forte e pronto a riprendere l’attività. Il centrocampista ha ringraziato i tifosi per il sostegno ricevuto durante il recupero. La sua ripresa continua con determinazione, mentre aspetta di tornare in campo.

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il terribile infortunio di Ruben Loftus-Cheek subito durante l'ultima partita di Serie A dei rossoneri. Ieri sera, al 7' di Milan-Parma, un'uscita alta di Edoardo Corvi, in piena area di rigore, ha mandato k.o. il centrocampista di Massimiliano Allegri. Trasportato subito in ospedale per il colpo subito, gli è stata riscontrata la frattura dei denti superiori e dell'osso alveolare mascellare. In mattinata l'inglese è stato operato e i tempi di recupero sono stimati intorno alle 8 settimane. Intanto, sul proprio profilo Instagram, l'ex Chelsea ha pubblicato alcune storie in cui ha voluto tranquillizzare tutti e si è mostrato, presumibilmente, post operazione chirurgica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Ecco l’esito dell’operazione di Loftus-Cheek dopo l’infortunio in Milan-Parma | PM NewsRuben Loftus-Cheek si è sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico dopo aver subito un grave infortunio durante il match tra Milan e Parma a San Siro.

