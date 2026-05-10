Nel match tra Milan e Atalanta, i bergamaschi hanno vinto con il punteggio di 3 a 2. La partita si è svolta senza variazioni nel risultato fino alla fine, con l'Atalanta che ha segnato tre gol e il Milan due. Dopo questa sfida, il Milan ha subito una sconfitta e il tecnico Allegri si è trovato superato dalla Juventus, che ha ottenuto una vittoria nel suo incontro.

. Padroni di casa sotto di tre gol, poi ne segnano due inutili. Il tracollo interno contro l’ Atalanta certifica la crisi profonda di un Milan che sembra aver smarrito bussola e identità proprio nel momento cruciale della stagione. La sconfitta per 3-2 a San Siro non è solo un duro colpo alla classifica (ora c’è la Juve terza e la Roma a -1), ma una ferita aperta che costringe l’ambiente a un doloroso esame di coscienza. Se è vero che il calcio è un gioco semplice, come ama ripetere Massimiliano Allegri, la realtà attuale dei rossoneri è di una complessità disarmante: difendere il quarto posto è diventata un’impresa titanica, paragonabile a una scalata senza ossigeno.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Milan Atalanta 2-3: sprofondo rossonero. Allegri superato dalla Juventus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Sprofondo Milan, sprofondo Allegri: cronaca di un disastro

Milan-Juventus è stata la sua ultima partita in rossonero? Allegri adesso tremaMilan-Juventus è stata la sua ultima partita in rossonero? Allegri adesso trema Calciomercato Juve, è sfida al Milan per Goncalo Ramos: e il PSG non...

Argomenti più discussi: Serie A: domenica alle 20,45 in campo Milan-Atalanta DIRETTA Probabili formazioni; Milan-Atalanta oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Pronostico Milan-Atalanta | Serie A 2025/26; Milan - Atalanta - Formazioni, statistiche e cronaca.