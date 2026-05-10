Milan-Atalanta 2-3 pagelle | Ederson 7,5 dominante Raspadori 7 crea scompiglio Gabbia 4 da incubo

Nel match tra Milan e Atalanta, finito 2-3, si sono evidenziate prestazioni individuali significative. Ederson ha ricevuto un voto di 7,5 per la sua presenza dominante in porta, mentre Raspadori ha contribuito con un 7, creando diverse occasioni offensive. Gabbia ha invece ottenuto un punteggio di 4, a causa di alcune ingenuità difensive. La sconfitta interrompe la serie positiva del Milan, che aveva già subìto una battuta d’arresto in precedenza.

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Dopo il Sassuolo, per il Milan arriva un'altra battuta d'arresto: stavolta è l'Atalanta a interrompere la corsa Champions dei rossoneri. In avvio di gara Rabiot prova a sorprendere Carnesecchi con un tiro da fuori ma prende il palo. Da qui c'è un monologo dell'Atalanta: al 7' Ederson porta in vantaggio gli orobici con una conclusione all'angolino basso, e alla mezz'ora Zappacosta sigla il raddoppio dopo un inserimento dalla sua corsia. In apertura di ripresa Raspadori buca le mani di Maignan con un tiro sul primo palo, mettendo a referto la terza rete. I rossoneri accennano a una reazione, con Nkunku che prende una traversa e Fullkrug a cui viene annullata una rete.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Milan-Atalanta 2-3, pagelle: Ederson (7,5) dominante, Raspadori (7) crea scompiglio, Gabbia (4) da incubo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Atalanta, i convocati per il Napoli: Ederson c'è, out Raspadori e De KetelaereSono 23 i giocatori convocati da Raffaele Palladino per la sfida interna contro il Napoli. Leggi anche: Atalanta, Scalvini torna dal 1’ con l’Inter. Ederson, Cdk e Raspadori in panchina Argomenti più discussi: Milan-Atalanta oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Pronostico Milan-Atalanta | Serie A 2025/26; Serie A: domenica alle 20,45 in campo Milan-Atalanta DIRETTA Probabili formazioni; Milan-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A.