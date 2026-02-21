Atalanta i convocati per il Napoli | Ederson c' è out Raspadori e De Ketelaere

L’Atalanta ha annunciato i convocati per la partita contro il Napoli, dove Ederson è incluso mentre Raspadori e De Ketelaere sono esclusi. La squadra di Palladino si prepara alla sfida, che si giocherà in un momento chiave della stagione. La lista comprende 23 calciatori e mette in evidenza alcune assenze importanti. La gara si svolgerà tra pochi giorni, creando attesa tra i tifosi degli orobici.

Sono 23 i giocatori convocati da Raffaele Palladino per la sfida interna contro il Napoli. Per il big match della 26ª giornata di Serie A, in programma domenica alle 15 alla New Balance Arena di Bergamo, il tecnico della Dea dovrà fare a meno di Raspadori, fermo per circa tre settimane a causa di uno stiramento di basso grado, e di De Ketelaere, out per una lesione al menisco. Arrivano però segnali incoraggianti dalla mediana: c'è Ederson, in dubbio dopo l'impegno di Champions League contro il Borussia Dortmund ma recuperato per la gara contro gli azzurri. Carnesecchi, Rossi, Sportiello; Ahanor, Bakker, Bellanova, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini, Zappacosta; De Roon, Ederson, Musah, Samardzic, Zalewski, Pasalic; Krstovic, Scamacca, Sulemana, Vavassori. I convocati per #AtalantaNapoli Our squad list for Atalanta v Napoli Presented by isybank #GoAtalantaGo x.com I convocati per #AtalantaNapoli Our squad list for Atalanta v Napoli Presented by @isybank #GoAtalantaGo - facebook.com facebook