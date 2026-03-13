Lo juventino Scalvini torna a disposizione e dovrebbe scendere in campo dal primo minuto contro l’Inter a San Siro sabato 14 marzo alle 15. Nel frattempo, Ederson, Cdk e Raspadori sono in panchina. Palladino potrebbe anche reintegrare alcuni infortunati nella formazione, valutando un possibile ritorno alla difesa a tre.

CALCIO. Il difensore dovrebbe tornare titolare nella sfida a San Siro, sabato 14 marzo (alle 15). Palladino potrebbe ritrovare gli infortunati e tornare alla difesa a 3. Davanti Scamacca con uno tra Samardzic e Krstovic nel 3-4-1-2. Scalvini possibile titolare, gli altri (ex) infortunati probabilmente in panchina. Una quasi certezza e parecchi dubbi in casa Atalanta, alla vigilia della gara contro l’Inter, sabato 14 marzo a San Siro (alle 15). Sarà la partita dei rientri, anche se parziali: Ederson, De Ketelaere e Raspadori dovrebbero essere convocati (ma la lista sarà resa nota sabato 14) e partire dalla panchina, con qualche chance in più per il brasiliano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, Scalvini torna dal 1’ con l’Inter. Ederson, Cdk e Raspadori in panchina

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