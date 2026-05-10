Milan-Atalanta 2-3 dominio Dea fino al recupero Poi l' illusione rossonera in 6' folli

Nella partita tra Milan e Atalanta, la squadra ospite si è imposta con un punteggio di 3-2. La Dea ha dominato fino al recupero, quando il Milan ha segnato due gol in sei minuti, portandosi a un passo dal pareggio. La gara si è conclusa con la vittoria della squadra bergamasca, confermando il risultato a favore dei nerazzurri. Intanto, le vittorie di Juventus, Roma e Como hanno complicato la corsa del Milan verso la qualificazione.

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Milano, 10 maggio 2026 - Le vittorie di Juventus, Roma e Como hanno già messo spalle al muro il Milan, che infatti parte forte (nonostante l'aria di contestazione verso Furlani già prima del fischio d'inizio), scheggiando anche il palo con una sventola da fuori di Rabiot ma poi va sotto al primo assalto dell' Atalanta, che al 7' passa in vantaggio con Ederson, bravo a beffare Maignan dopo un precedente rimpallo tra Raspadori e De Winter. I rossoneri accusano il colpo e al 30' cadono ancora, stavolta per mano di Zappacosta, che da zero metri non sciupa il suggerimento di Krstovic. A San Siro calano gelo e fischi dopo i primi 45', con la situazione che peggiora al 52', quando Raspadori cala il tris con un mancino dritto nel sette, ipotecando così la vittoria dei suoi, per la verità mai in bilico fino a quel momento.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan-Atalanta 2-3, dominio Dea fino al recupero. Poi l'illusione rossonera in 6' folli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Lazio Passa ai Rigori | ATALANTA-LAZIO 2-3 DCR | HIGHLIGHTS | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Notizie correlate Milan-Atalanta, la probabile formazione rossonera: Allegri pensa a Loftus-CheekPer l'occasione, Allegri medita di cambiare molto: non il modulo, che resterà il 3-5-2, bensì gli interpreti in campo. Milan-Atalanta, Ederson fulmina Maignan: la Dea parte a razzo? Domande chiave Come ha fatto l'Atalanta a colpire così velocemente dopo il palo di Rabiot? Chi ha creato il caos in area per liberare Ederson?... Argomenti più discussi: Milan-Atalanta oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Pronostico Milan-Atalanta | Serie A 2025/26; Serie A: domenica alle 20,45 in campo Milan-Atalanta DIRETTA Probabili formazioni; Milan-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A.