Milan-Udinese 0-3 pioggia di fischi per Leao | San Siro non ha gradito la prestazione del numero 10

Il Milan è stato sconfitto 3-0 dall'Udinese davanti ai propri tifosi, che hanno fischiato il numero 10 dopo la prestazione. La partita si è giocata sotto una pioggia battente, con i tifosi che hanno espresso il loro disappunto per il risultato e le modalità di gioco della squadra. La serata è stata caratterizzata da molte critiche e proteste nel settore degli spettatori.

Pioggia di fischi per Rafael Leao nella sfida della 32ª giornata di Serie A tra Milan e Udinese. Il numero 10 rossonero, al rientro da titolare dopo il problema all’adduttore, è finito nel mirino del pubblico di San Siro per una prestazione nettamente insufficiente. Già nel primo tempo l’esterno portoghese era stato beccato per alcune scelte e per un’occasione mancata quando il punteggio era ancora sullo 0-0. Nel giro di pochi minuti l’Udinese ha indirizzato la gara con l’autorete di Bartesaghi e il colpo di testa di Ekkelenkamp, chiudendo la prima frazione avanti 2-0. Nella ripresa Massimiliano Allegri ha provato a cambiare la posizione di Leao, riportandolo nel suo ruolo sulla fascia sinistra dopo l’avvio da centravanti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Udinese 0-3, pioggia di fischi per Leao: San Siro non ha gradito la prestazione del numero 10 Leggi anche: Milan-Inter, non c’è pace per Bastoni: pioggia di fischi a San Siro per il difensore Leggi anche: Milan-Udinese 0-2 (45?): balla la difesa rossonera con il 4-3-3. Fischi da San Siro