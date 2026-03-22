La Pianese si illude ma poi va sotto Ongaro-gol | sconfitta evitata al 94’

La Pianese e il Pontedera si affrontano in una partita terminata 2-2, con i padroni di casa che avevano inizialmente sperato in una vittoria prima di essere raggiunti nel finale. La formazione locale schiera Filippis tra i pali, con Ercolani, Gorelli e Proietto in difesa, mentre in attacco ci sono Fabrizi e Ongaro. La partita si conclude al 94’, con Ongaro che segna il gol decisivo per evitare la sconfitta.

PIANESE 2 PONTEDERA 2 PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Gorelli, Proietto; Tirelli (39’st Peli), Colombo (1’st Sussi), Simeoni, Bertini, Martey (22’st Coccia); Fabrizi (30’st Ongaro), Ianesi (30’st Sodero). Panchina: Nespola, Reali, Balde, Jasharovski, Masetti, Xhani. Allenatore Birindelli. PONTEDERA (3-5-2): Saracco; Leo, Sapola, Cerretti; Raychev (46’st Paolieri), Manfredonia (15’st Vitali), Caponi, Faggi, Mbambi (27’st Dell’Aquila); Yeboah (15’st Buffon), Nabian. Panchina: Biagini, Emmanuello, Pietrelli, Wagner, Beghetto, Fancelli. Allenatore Braglia. Arbitro Castellone di Napoli (Spatrisano – La Regina). Reti: 8’st Sussi, 31’st Cerretti, 36’st Sapola, 49’st Ongaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Pianese si illude ma poi va sotto. Ongaro-gol: sconfitta evitata al 94’ Articoli correlati La Pianese si illude, il Pontedera la ribalta, ma Ongaro fissa il 2-2 al fotofinishPIANCASTAGNAIO – Finisce con uno spettacolare 2-2 il derby toscano del Comunale tra Pianese e Pontedera. Una selezione di notizie su La Pianese si illude ma poi va sotto... Discussioni sull' argomento La Pianese si illude, il Pontedera la ribalta, ma Ongaro fissa il 2-2 al fotofinish; La Pianese si illude il Pontedera la ribalta ma Ongaro fissa il 2-2 al fotofinish; La Pianese si illude il Pontedera la ribalta ma Ongaro fissa il 2-2 al fotofinish; Ongaro regala un punto d’oro alla Pianese contro il Pontedera | 2-2. Pianese - Pontedera 2-2 Serie C: highlights, gol e sintesi video della partita - https://www.zonacalciofaidate.it/p=622843 facebook La Pianese non va oltre il pari. Con il Pontedera è 2-2 x.com