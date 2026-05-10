A Milano, Pietro Palo Virdis ha espresso il suo dissenso nei confronti di Giorgio Furlani attraverso un commento su un social network. La sua protesta si aggiunge ad altre iniziative di protesta contro la gestione attuale, con Virdis che critica apertamente le conoscenze del passato da parte di chi guida la squadra. La sua presa di posizione si inserisce in un più ampio movimento di contestazione tra tifosi e rappresentanti storici.

La petizione per chiedere le dimissioni di Giorgio Furlani dal ruolo di amministratore delegato del Milan sta facendo il giro del web. Tra i promotori della raccolta firme spicca Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', che ha rilanciato la campagna sul proprio profilo Instagram. La richiesta dei tifosi rossoneri ha già raccolto più di 40 mila firme nelle prime 48 ore: numeri incredibili, destinati a salire ulteriormente nei prossimi giorni. Nei commenti del post di Zazzaroni, non è passata inosservata la risposta di Pietro Paolo Virdis, ex giocatore italiano classe 1975 che ha vestito la maglia del Milan dal 1984 al 1989, realizzando 77 gol in 186 presenze.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, anche Virdis si unisce alla contestazione: “Chi ci dirige non conosce il nostro passato… e si vede”

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