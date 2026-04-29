Giovane di 22 anni trovata morta in una scarpata Sospetti sull' amico

Da ilgiornale.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane donna di 22 anni è stata trovata morta in una scarpata nell’Oltrepò Pavese, tra Cecima e la frazione di Serra del Monte, poco dopo le 10 di ieri. La comunità locale è rimasta sconvolta dall’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Al momento, ci sono sospetti nei confronti di un amico della vittima, che si trova sotto interrogatorio.

È un dramma che ha lasciato senza parole l'intera piccola comunità quello scoppiato ieri poco dopo le 10 nell'Oltrepò' Pavese, tra Cecima e la frazione di Serra del Monte, poco più di 500 abitanti in tutto. Un paesaggio di vigne ordinate e boschi fitti, dove il silenzio ha il sapore antico della terra e del vino, si è trasformato all'improvviso in teatro di un mistero doloroso. Poco dopo le 10 un passante in transito sulla strada che sale verso Serra del Monte ha scorto, in fondo a una ripida scarpata di circa ottanta metri rispetto al livello della carreggiata, il corpo di una giovane donna affiorare tra l'erba alta e la vegetazione fitta. L'allarme al 112 ha fatto convergere rapidamente sul posto i carabinieri del Comando Provinciale di Pavia, il medico legale e il magistrato di turno della Procura di Pavia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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