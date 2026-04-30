Via libera dal Cdm al Piano Casa Meloni Poniamo basi contro emergenza abitativa

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la realizzazione del Piano Casa. La decisione arriva in un momento in cui si cercano soluzioni per l’emergenza abitativa. Il provvedimento, approvato in via definitiva, riguarda interventi relativi a edilizia e ristrutturazioni, con l’obiettivo di favorire l’accesso alle abitazioni. La premier ha commentato l’approvazione come un passo per mettere le basi contro le difficoltà nel settore abitativo.

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con le “disposizioni urgenti per la realizzazione del Piano Casa”. “Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che ci sta particolarmente a cuore, corposo, articolato che affronta una delle priorità più sentito dai cittadini, il tema della casa, la possibilità di accedere ad un alloggio di qualità a prezzi accessibili, la casa è un bene primario”, ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm. “Il problema” dell’emergenza abitativa esiste ovunque, “non riguarda solamente le grandi città come Milano, Roma, Firenze, Napoli, il problema esiste ovunque, anche nelle grandi città del sud – ha spiegato Meloni -.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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