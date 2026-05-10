Mi spiace non sono qui per darvi lavoro In Inghilterra non ci sono più soldi per fare cinema C’è per caso un milionario in sala? Il mondo moderno fa schifo | parla Stephen Frears

Il regista Stephen Frears ha recentemente commentato la situazione del cinema in Inghilterra, affermando che non ci sono più fondi disponibili per la produzione cinematografica nel paese. Durante un intervento pubblico, ha scherzato chiedendo se ci fosse un milionario in sala e ha commentato negativamente il mondo moderno. Nel corso della stessa conversazione ha anche scherzato sul motivo per cui nei suoi film rappresenta donne forti, spiegando che nella sua vita non ha mai incontrato donne deboli.

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