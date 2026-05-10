Mi spiace non sono qui per darvi lavoro In Inghilterra non ci sono più soldi per fare cinema C’è per caso un milionario in sala? Il mondo moderno fa schifo | parla Stephen Frears
Il regista Stephen Frears ha recentemente commentato la situazione del cinema in Inghilterra, affermando che non ci sono più fondi disponibili per la produzione cinematografica nel paese. Durante un intervento pubblico, ha scherzato chiedendo se ci fosse un milionario in sala e ha commentato negativamente il mondo moderno. Nel corso della stessa conversazione ha anche scherzato sul motivo per cui nei suoi film rappresenta donne forti, spiegando che nella sua vita non ha mai incontrato donne deboli.
“Nei miei film ho raccontato donne forti perché nella mia vita non ne ho mai incontrate di deboli”. Stephen Frears non si smentisce mai. Ironico, pungente, sornione. L’84enne autore inglese di “The queen”, “Le relazioni pericolose”, “Alta fedeltà” si presenta al Riviera International Film festival 2026 con una t-shirt azzurro mare, strapazzato e spettinato, come un perfetto turista inglese in vacanza in Liguria. “Che ci fate tutti qui? Non andate al mare?”, chiede al centinaio di persone che affollano la sua masterclass. Dicevamo del suo humor. Inglese. Inglesissimo. “Quando faccio i film le storie di donne mi interessano più di quelle degli uomini.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
To get revenge on her ex, she marries a stranger—only to find out he’s her CEO boss! #drama #kdrama
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