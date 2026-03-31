Chiude anche il cinema Vittoria Il parroco | Non ci sono più soldi

A Loiano, i residenti si sono trovati di fronte alla chiusura del cinema Vittoria, che appartiene alla parrocchia, e alla notizia della prossima cessazione delle attività del Consorzio Agrario. La decisione di chiudere il cinema è stata annunciata dal parroco, che ha spiegato come non ci siano più risorse finanziarie sufficienti per mantenere aperta la sala. La notizia si è diffusa in paese in pochi giorni.

Preoccupazione tra i residenti di Loiano dove, in una settimana, è stata annunciata la chiusura del Consorzio Agrario, una notizia che in paese si vociferava da tempo, e anche della sala del cinema Vittoria della parrocchia, una vera doccia fredda per i paesani. Così dal Consorzio di via Napoleonica: "Il Consorzio Agrario da domenica 29 marzo è chiuso. Ci troverete solo nel punto vendita di Pianoro. Vogliamo ringraziare sinceramente tutti i clienti e amici che ci hanno accompagnato in questo bellissimo viaggio". La notizia della chiusura della sala del Vittoria – inaugurata il 30 maggio 1948 da don Guerrino Turrini – è stata, invece, resa nota dal parroco don Enrico Petrucci, tramite una nota al paese: "Desidero condividere con voi una notizia che avrei preferito non dover mai dare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiude anche il cinema Vittoria. Il parroco: "Non ci sono più soldi" Articoli correlati C’è anche la Roma su Lang. Ci sono anche i soldi? Il Napoli vuole 27 milioni di euroIl Corriere dello Sport: "Il Napoli fa il prezzo per cederlo a titolo definitivo: 27 milioni di euro, senza bonus. Dopo 54 anni chiude la piscina, il comitato: "In altre città ci sono più piscine, così si fa un passo indietro"Il 31 marzo prossimo la piscina comunale di Rimini cesserà la propria attività dopo 54 anni di servizio alla città, determinando la chiusura di una... Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Chiude anche il cinema Vittoria. Il parroco: Non ci sono più soldi; Il mondo green si dà appuntamento in Valle Pesio: Ecofestival chiude col botto tra cinema e biodiversità; La rassegna cesenate 'CinemAnimaMente' si chiude il 28 marzo col film La Gioia di Nicolangelo Gelormini; Cinema diffuso tra le valli, idea in Emilia-Romagna per il rilancio (ma intanto uno chiude). Cinema diffuso tra le valli, idea in Emilia-Romagna per il rilancio (ma intanto uno chiude)Idea di rassegna estiva di film in Appennino con proiezioni intrecciate a eventi enograstronomici. Ma intanto a Loiano si 'spegne' il maxischermo. dire.it Iran, mentre Sánchez chiude i cieli agli Usa, da Aviano 5 voli. In Spagna vietati i sorvoli dei caccia per l’Iran. Dalla base italiana, dal 21 febbraio al 3 marzo, 5 Lockheed C-5M Super Galaxy. @SMaurizi x.com IL CERCHIO SI CHIUDE Entrambi sul podio nella prima tappa di Coppa del Mondo di ski cross… Entrambi sul podio nell’ultima! Simo Deromedis, Edo Zorzi: che finale ci avete regalato in Svezia! Riviviamolooooooooooooo #ItaliaTeam FISI - Federazi - facebook.com facebook