Su social media, una giovane influencer ha condiviso un video in cui invita i follower all’inaugurazione di una palestra, mostrando un momento di lavoro e promozione. Tuttavia, la pubblicazione ha attirato commenti violenti e offensivi, portando alla vittima commenti di natura aggressiva e intimidatoria. La diffusione di questo contenuto ha scatenato reazioni di condanna, evidenziando come sui social possano verificarsi episodi di violenza verbale e molestie online.

Tutto è partito da un video semplice, di quelli che popolano quotidianamente i social: Chanel Totti, 18 anni, invita i suoi follower all’inaugurazione di una palestra, condividendo un momento di lavoro e promozione. Nulla di strano Eppure, sotto quel contenuto, si è scatenata una vera e propria ondata di odio. Commenti feroci, insulti diretti al suo corpo, parole pesanti come “ vacca ”, “ robustina ”, “ gonfia ”, fino a frasi che mettono in discussione perfino il suo impegno in palestra. Una raffica di attacchi gratuiti che non hanno nulla a che vedere con il contenuto del video, ma solo con il bisogno di colpire. In mezzo a questa valanga di cattiveria, non sono mancati messaggi di supporto, così come la presa di posizione di chi lavora con lei, che ha denunciato apertamente la violenza verbale subita dalla ragazza.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Chanel Totti vittima di violenza sui social: che orrore quello che è successo, ma non vi vergognate? (VIDEO)

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